РИАМО – 11 июн. Порядка 9% офисов в России считают себя pet-friendly. Оператор виртуальных АТС и облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» выяснил, как они пережили период карантина и смогли сделать переход на удаленку комфортным не только для своих сотрудников, но и для офисных питомцев.

Эксперты «Манго Телеком» пообщались с представителями компаний-клиентов, у которых в офисе проживают животные. Своим опытом поделились издательство «Манн, Иванов и Фербер» и Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

В Фонде рассказали, что местную полосатую красавицу «по паспорту» зовут Марианной, но в офисе ее называют Марусей за простоту и общительность.

«Фонд не уходил полностью на карантин, поэтому некоторое время режим самоизоляции кошка провела в офисе — часть сотрудников приезжали и кормили ее», - отметили в Фонде.

Конечно, кошка заскучала в большом и полупустом офисе, ей не хватало постоянного контакта с людьми.

«Поэтому, чтоб Маруся не грустила, наш сотрудник на время забрал ее к себе домой», — поделились в Фонде.

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» рассказали, что некоторое время назад приютили уличную кошку.

«Мусяо нашли в одном из московских подъездов в очень тяжелом состоянии. После трех дней, в течение которых ветеринары боролись за жизнь котенка, Мусяо быстро пошла на поправку. А уже через пару недель судьба привела ее в МИФ», - отметили в компании.

На время удаленной работы кошку к себе забрала бухгалтер Марина.

«Она выкладывала фото Муси в свой Instagram, где мы все могли наблюдать, как кошка адаптируется к комфортной самоизоляции», — добавили в издательстве.

Несмотря на то, что всем по-разному пришлось пережить карантин, представители pet-friendly компаний уверены, что присутствие питомцев поможет сотрудникам настроиться на рабочий режим и справиться со стрессом, вызванным возвращением в офис.

Позитивные эмоции от контакта с животными придают бодрости, что положительно сказывается на показателях эффективности труда и атмосфере в коллективе.