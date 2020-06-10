РИАМО - 10 июн. Все строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах возобновляются на территории Подмосковья с 10 июня, в том числе с учетом вхождения в график, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«С 10 июня в Подмосковье возобновляются строительно-монтажные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, за исключением работ, требующих непосредственного контакта с жителями многоквартирных домов, а именно: ремонт внутридомовых инженерных систем (стояки) тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вскрытие или восстановление полов», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Все подрядные организации обязаны соблюдать требования закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» и проводить работы только в будние дни с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

Гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе подрядным организациям дано поручение соблюдать требования стандарта организации работ на стройплощадках, а также обеспечить всех рабочих на объектах капремонта средствами индивидуальной защиты.

Работников ГБУ Подмосковья «Управление технического надзора капитального ремонта» перевели на полный рабочий режим в целях контроля за исполнением и соблюдением вышеперечисленных поручений. За нарушения будут выдаваться предписания с минимальным сроком устранения нарушений, а также применяться штрафы.

Жителей региона просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и принимаемым мерам по нераспространению коронавируса. Граждан просят не мешать рабочим проводить деятельность по капремонту в многоквартирных домах. Графики работ будут впоследствии корректироваться.