РИАМО - 10 июн. Все строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах возобновляются на территории Подмосковья с 10 июня, в том числе с учетом вхождения в график, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.
Все подрядные организации обязаны соблюдать требования закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» и проводить работы только в будние дни с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.
Гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе подрядным организациям дано поручение соблюдать требования стандарта организации работ на стройплощадках, а также обеспечить всех рабочих на объектах капремонта средствами индивидуальной защиты.
Работников ГБУ Подмосковья «Управление технического надзора капитального ремонта» перевели на полный рабочий режим в целях контроля за исполнением и соблюдением вышеперечисленных поручений. За нарушения будут выдаваться предписания с минимальным сроком устранения нарушений, а также применяться штрафы.
Жителей региона просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и принимаемым мерам по нераспространению коронавируса. Граждан просят не мешать рабочим проводить деятельность по капремонту в многоквартирных домах. Графики работ будут впоследствии корректироваться.
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