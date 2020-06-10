РИАМО - 10 июн. Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в организации и приготовлении к убийству, говорится в сообщении пресс-службы У МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» задержан мужчина 1969 года рождения, подозреваемый в организации и приготовлении к убийству», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Предполагается, что злоумышленник готовился убить сожителя бывшей жены. Он обратился к местному жителю, чтобы он за денежное вознаграждение подыскал исполнителя преступления.



«В ходе грамотно спланированных и проведенных мероприятий подозреваемый был задержан оперативниками при передаче посреднику денежных средств за исполнение убийства», – добавила Татьяна Петрова.