РИАМО - 10 июн. Все поверхности в столичном аэропорту Внуково обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами, багажную зону обеззараживают не менее двух раз в день, сообщил журналистам в среду директор аэропорта по производству Дмитрий Хартунян.

«Это (дезинфекция багажной зоны - ред.) происходит по методическим рекомендациям Минтранса. Мы обрабатываем не меньше двух раз в день. Плюс к этому, если самолет прилетает из неблагоприятного региона (по коронавирусу – ред.), то можем дополнительно сделать уборку», - сказал Хартунян.

Он отметил, что обработка багажной зоны не влияет на время выдачи багажа пассажирам.

По словам Хартуняна, специальные дезинфицирующие средства используют при обработке всех поверхностей в аэропорту. Также на территории воздушной гавани нанесена разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию.

В аэропорту Внуково установлены бесконтактные диспенсеры для обработки рук, пассажиров регулярно оповещают о важности соблюдения санитарных требований.

«Весь персонал, который работает с пассажирами, обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными экранами», - заключил Хартунян.

Аэропорт Внуково подготовился к безопасной работе в условиях угрозы распространения коронавируса. В частности, тепловизоры на входе фиксируют температуру тела пассажиров и провожающих. Людей с повышенной температурой на территорию воздушной гавани не допускают.

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10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

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