РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Пешеходный маршрут по Мытищам «Прошагай город», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, скоро будет доступен для просмотра в режиме онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинского историко-художественного музея.

На днях состоялась видеозапись экскурсии, которая прошла по скверам, улицам города, набережной реки Яузы и показала места и памятники, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Это сделано для того, чтобы мытищинцы смогли самостоятельно повторить этот маршрут и прикоснуться к военной истории города.

«Продолжительность пешеходного маршрута - 3 часа. Маршрут разработан Мытищинским историко-художественным музеем при участии отдела развития туризма и народных промыслов и управления по работе с молодежью администрации городского округа», - говорится в сообщении.

Съемки и монтаж экскурсии проводили сотрудники управления по работе с молодежью, представители музея выражают им благодарность.