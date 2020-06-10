РИАМО - 10 июн. В столице в среду пассажиры метрополитена совершили на 140 тысяч поездок больше, чем на прошлой неделе, а услугами каршеринга воспользовались на 100 человек меньше, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Данные по транспорту представлены на 10:00 среды.
«На наземном транспорте пассажиры совершили на 130 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей. На 40 тысяч поездок выросло число пользования пригородными электричками. При этом услугами такси воспользовались на 12 тысяч человек больше, чем неделю назад», – отмечается в материале.
На дорогах столицы стало на 140 тысяч машин больше по сравнению с прошлой неделей. Услугами каршеринга воспользовались на 100 человек меньше, чем неделю ранее. Загруженность дорог по данным «Яндекса» осталась без изменений — она составляет 4 балла.
В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок. Однако по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию от других граждан, носить маски в общественных местах.
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Текстовая трансляция
10 ИЮНЯ
- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.
- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.
- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.
- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.
- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .
- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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