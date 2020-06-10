РИАМО - 10 июн. Пассажиропоток на двух Московских центральных диаметрах вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции, пассажирам необходимо носить средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Несмотря на постепенное снятие ограничений, пассажиров просят носить маски и перчатки в общественном транспорте для безопасности себя и окружающих.
Меры профилактики в поездах и на станциях диаметров после отмены режима самоизоляции ослаблять не планируют. Поверхности на станциях ежедневно дезинфицируют. Трижды в день дезинфицируют и подвижной состав, в том числе с помощью генератора «холодного» тумана.
Режим самоизоляции и цифровые пропуска отменили в столице 9 июня.
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Текстовая трансляция
10 ИЮНЯ
- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.
- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.
- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.
- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.
- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .
- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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