РИАМО - 10 июн. Пассажиропоток на двух Московских центральных диаметрах вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции, пассажирам необходимо носить средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В первый день после отмены в Москве режима самоизоляции по диаметрам совершено 265,2 тысячи поездок, что на 20% больше, чем за предыдущий день. При этом, относительно июня прошлого года, пассажиропоток все еще сильно ниже — почти на 48%», – говорится в сообщении.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, пассажиров просят носить маски и перчатки в общественном транспорте для безопасности себя и окружающих.

Меры профилактики в поездах и на станциях диаметров после отмены режима самоизоляции ослаблять не планируют. Поверхности на станциях ежедневно дезинфицируют. Трижды в день дезинфицируют и подвижной состав, в том числе с помощью генератора «холодного» тумана.

Режим самоизоляции и цифровые пропуска отменили в столице 9 июня.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.