РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Пробка длиной около 3 километров образовалась в центре подмосковного Подольска в среду днем, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 15:10 образовалась пробка длиной около 3 километров в центре Подольска. Движение затруднено от поворота с Песочной улицы на проспект Ленина до поворота на улицу Чистова с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также заторы образовались на автотрассе А-107 и улицах Индустриальная, Кирова, Пионерская, Володи Дубинина и других.