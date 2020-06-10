РИАМО - 10 июн. До 21:00 среды в Москве ожидаются дождь и гроза, возможно усиление ветра порывами от 12 до 17 метров в секунду, сообщается на официальном сайте столичного ГУ МЧС России.

Также в столице местами возможен град.

«По возможности, откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», – отмечается в материале.

На улице не рекомендуется укрываться под шаткими конструкциями и деревьями. Также необходимо парковать авто вдали от слабо укрепленных конструкций. Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять детей на улице без присмотра.

Ранее в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывистого ветра и высокой температуры.