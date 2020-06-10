РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июн. Сотрудники пожарно-спасательной части (ПСЧ) №307 Балашихинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» на торжественном открытии нового пожарного депо в микрорайоне Саввино и в юбилей подразделения получили медали, почетные грамоты, благодарственные письма за высокие результаты в служебной деятельности, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Сотрудники ПСЧ №307 переехали в новое депо в конце мая, но торжественное открытие из-за неблагоприятной эпидситуации перенесли на 10 июня – день 15-летия подразделения. На празднике присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, начальник управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, руководитель ГУ гражданской защиты региона Борис Молчанов, представители Балашихинского теруправления, ветераны.

«В Балашихе такое строительство за последние 40 лет первое, учитывая, что на территории, которая находится в ведении ПСЧ №307, более 100 тысяч жителей – уровень защищенности возрастает. Сегодня это уже 90-е сооружение, которое построено в рамках программы «Безопасность Подмосковья». Благодаря тому, что нас поддерживает губернатор региона Андрей Воробьев, строительство такого типа будет продолжаться», – сказал Молчанов.

Он поздравил коллектив с открытием нового депо и 15-летием подразделения, пожелал сухих рукавов и вручил начальнику ПСЧ Константину Игнатьеву сертификат на получение ценного подарка для коллектива части.

По словам Пестова, открытие объекта – огромный праздник для всей Московской области, но прежде всего это событие для личного состава пожарной части №307.

«Они обрели новый дом, где им трудиться работать, передавать свой опыт новым сотрудникам. Из фонда правительства региона в текущем году была закуплена техника, и сюда мы выделили новые пожарные автомобили, а также мебель и оборудование», – подчеркнул Пестов.

За плодотворное сотрудничество и в связи с открытием нового пожарного депо, а также за большой личный вклад в обеспечение пожарной безопасности жителей Подмосковья он вручил благодарственное письмо Сергею Юрову.

Кроме того, Пестов наградил медалями и благодарственными письмами несколько сотрудников подразделения за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой.

Юров вручил Игнатьеву сертификат на улучшение материально-технической базы подразделения, а также поблагодарил руководство «Мособлпожспаса» за включение горокруга в региональную программу по строительству данных объектов.