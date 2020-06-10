РИАМО - 10 июн. Сильный ливень с градом и шквалистым ветром обрушился на район Митино на северо-западе Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Непогода накрыла район в считанные минуты. Начался тропический ливень, из-за которого на дорогах образовались подтопления. Ливневая канализация не справляется с потоками воды. В некоторых местах из-за скопления воды не могут проехать автомобили.

Проливной дождь сопровождается мелким градом. Из-за града у машин срабатывает сигнализация. Сильный ветер гнет деревья, слышен гром. Видимость на улице снизилась.

Как сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос», град может выпасть и в других районах столицы.

«Условия для того, чтобы кое-где выпадали градины, в принципе существуют. Дело в том, что в небе над Москвой в послеполуденные часы начали быстро расти вершины кучево-дождевых облаков, поэтому не исключено, что дожди могут сопровождаться и градом», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент столбики термометров в Москве достигли отметки в плюс 28,6 градуса.