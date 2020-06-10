РИАМО - 10 июн. Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате, площадкой для показа конкурсных фильмов выступит онлайн-кинотеатр tvzavr, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Кинофестиваль «Зеркало» с 2007 года ежегодно проходит в городе Иваново. В этом году кинофестиваль пройдет с 25 по 30 июня.

«В этом году в связи с пандемией Covid-19 событие впервые состоится в онлайн-формате при поддержке онлайн-кинотеатра tvzavr. На платформе сервиса будут созданы пять виртуальных кинозалов – «Юрьевец», «Иваново», «Палех», «Палес» и «Шуя», названые в честь городов Ивановской области, в которых обычно и проходят смотры. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра», — говорится в сообщении.

На премьерные показы нужно будет купить билет. Премьеры продемонстрируют в онлайн-зале «Юрьевец».

Купить билет может любой желающий с помощью аккаунта на tvzavr.

В онлайн-кинотеатре также проведут прямые трансляции интервью с создателями и участниками кинокартин. Кроме того, на платформе tvzavr будет представлена внеконкурсная программа.

«Я давно являюсь поклонником фестивального кино, однако мне всегда было несколько грустно, что из-за бюрократических проволочек многие отличные авторские фильмы появляются в онлайн-прокате только спустя много месяцев после фестивальной премьеры. Благодаря нашей коллаборации с кинофестивалем «Зеркало», зрители tvzavr смогут почувствовать себя посетителями известного международного кинособытия», – отметила директор ко контенту tvzavr Елена Хлебникова.

В конкурсную программу «Зеркала» вошли фильмы-участники и призеры кинофестивалей в Варшаве, Таллине, Сараево, участники Берлинского кинофестиваля и фестиваля «Сандэнс». С подробной программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Формат церемонии открытия пока держится в секрете, однако известно, что ее ведущими станут актер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.