РИАМО - 10 июн. Проект «Корзинка РИАМО» и сеть книжных магазинов «Читай-город» завершают совместный кулинарный марафон.

Последняя серия кулинарного марафона на сайте «Корзинки» посвящена приготовлению блюда для вегетарианцев. Специалист по питанию Ольга Землякова научит готовить фаршированные перцы с киноа и тофу.

Читатели смогут найти больше рецептов от нутрициолога в книге «Детокс-рецепты. Полная перезагрузка за 21 день».

Кулинарный марафон – совместный проект «Корзинки РИАМО» и сети книжных магазинов «Читай-город». В рамках спецпроекта известные фуд-блогеры и авторы популярнейших книг по кулинарии, а также кондитеры, рестораторы и специалисты в области здорового питания поделились кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг.

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.

«Корзинка» - проект Регионального информационного агентства Московской области для грамотных потребителей. Кулинарный марафон проводился совместно с сетью современных универсальных книжных магазинов «Читай-город», работающих по всей России.