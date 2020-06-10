РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Регоператор ООО «МСК-НТ» вернул жителям деревни Докукино Подольска за неисполненную услугу по вывозу мусора 637 612 рублей по требованию Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей в начале 2020 года инспекторы установили, что регоператор имел договоры на вывоз мусора со 138 жителями деревни и взимал за это плату. Однако фактически коммунальная услуга в течение всего 2019 года не предоставлялась. Контейнерная площадка в населенном пункте не функционировала, поскольку не была должным образом оборудована для регулярного вывоза отходов.

«Регоператор ООО «МСК-НТ» допустил нарушение при начислении платы в деревне Докукино за обращение с твердыми коммунальными отходами. Госжилинспекция Московской области потребовала вернуть 637 612 рублей. Требование надзорного ведомства оказалось исполнено», - говорится в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина пояснила, что правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что они должны оказываться бесперебойно в необходимых объемах и надлежащего качества.

«В Докукине эти требования оказались нарушены. Поэтому мы выдали предписание о полной компенсации платежей по данной статье за 2019 год», – сказала Федина.