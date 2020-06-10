РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Пенсионерке Фаине Эмильевне в городском округе Мытищи передали продуктовый набор, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Жителям, особенно которые находятся в зоне риска, мы все еще рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Поэтому в Мытищах мы продолжаем вручать продуктовые наборы тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Еще один такой набор мы передали пенсионерке Фаине Эмильевне», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что жители благодарят за помощь. Также на месте решаются личные вопросы и учитываются пожелания граждан по развитию конкретного двора и города в целом.

Чаплин отметил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, поэтапно снимаются ограничения.