РИАМО - 10 июн. В парке Победы на Поклонной горе в Москве прошла церемония открытия сезона фонтанов, одновременно с фонтанами парка Победы были включены другие городские фонтаны, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В парке Победы работает один из самых красивых фонтанных комплексов столицы «Годы войны».

«В этом году мы включили московские фонтаны на полтора месяца позже. Но в остальном традиция соблюдена. Включение фонтанов означает начало сезона летнего отдыха после окончания двух месяцев режима самоизоляции и затяжной холодной весны. Сегодня наш город сделал еще один шаг к возвращению к нормальной жизни», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. А в случае, если хорошая погода сохранится, то работа фонтанов может быть продолжена.

Всего в Москве работает порядка 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Из них 349 фонтанов эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 – коммерческие структуры. Также порядка 90 самых значимых фонтанов, имеющих архитектурно-художественную подсветку, находятся в ведении ГБУ «Гормост».

Открытию сезона фонтанов предшествовала большая подготовительная работа. Процесс подготовки к пуску больших фонтанов занимает до 20-25 дней.