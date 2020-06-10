РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Дома культуры Подольска 12 июня в онлайн-формате проведут праздничные концерты и флешмобы, посвященные Дню России, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

12 июня вся страна будет отмечать праздновать День России, который в текущем году впервые пройдет в режиме онлайн.

«Так, на YouTube-канале комитета по культуре и туризму администрации округа пройдут проект «Великолепие России» и концерт духового оркестра с солистами Подольской филармонии. Начало в 12:00. В это же время в соцсетях Сельского дома культуры «Александровка» пройдет мастер-класс «Российский флаг», а на YouTube-канале Дома культуры «Быково» - танцевальный флешмоб «Содружество сердец», - говорится в сообщении.

ДК «ЗиО» на YouTube-канале в 12:00 представит онлайн-программу «Я в России рожден», в ходе которой покажет концерт «Душа моя - Россия», фолк-концерт «Песни Родины моей», а также флешмоб «Мы дети твои, Россия». Посмотреть тематические краеведческие проекты и фильмы ко Дню России можно будет с 11:00 на странице ДК имени Карла Маркса «ВКонтакте». Конкурс рисунков, а также интересные игры и викторины ждут на YouTube-канале ДК «Металлург».

В соцсетях СДК «Надежда» пройдет программа «Россия: вчера, сегодня, завтра», в рамках которой зрителей ждут песни, мастер-класс и викторина. ДК «Плещеево» подготовил онлайн-концерт творческих коллективов, СДК «Романцево» - экскурсионную программу «Преданье старины глубокой», а ДК имени Лепсе представит концерт вокальной студии «Очарование». Все мероприятия будут доступны в официальных аккаунтах учреждений культуры в соцсетях.

С 13:00 до 14:00 специалисты Историко-краеведческого музея Климовска в соцсети «ВКонтакте» проведут онлайн-трансляцию пешеходных экскурсий «Провинциальные истории. Исторический Климовск. Часть 2». Помимо этого, посмотреть различные экскурсии, концерты и выступления можно будет на сайте центра детского творчества. А на сайте дома детского творчества «Контакт» пройдет игровая программа «Уголки России» и мастер-класс.

Также мероприятия проведут детсады округа на своих сайтах, а молодежные центры проведут викторины, беседы и флешмобы.