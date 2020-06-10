РИАМО - 10 июн. Аэропорт Внуково обеспечил безопасную работу при пандемии коронавируса, в частности, при входе установлены три тепловизора, которые фиксируют температуру тела у пассажиров и провожающих, при выявлении повышенной температуры человек не допускается на территорию воздушной гавани, сообщил в среду главный врач медсанчасти аэропорта Внуково Эдуард Геворкян.

«Сейчас происходит термометрия в трех пунктах, стоят три тепловизора, которые отслеживают температуру с заходом пассажиров и вплоть до прохождения рамок. Если больше 37 градусов, то, соответственно, просим покинуть здание терминала», - сказал Геворкян.

Он отметил, что пассажиру с билетом предоставляется справка о том, что у него на входе обнаружили температуру. С данной справкой он может обратиться в авиакомпанию для возврата средств.

По его словам, тепловизоры находятся на разной высоте для того, чтобы была возможность проверить температуру у детей.

«Если температура будет ровно 37, то уже дополнительно осматриваем кожный покров и общее состояние человека, в таком случае индивидуально принимается решение», - добавил Геворкян.

Он уточнил, что ежедневно у сотрудников аэропорта проверяют температуру тела, а также им предоставляют индивидуальные средства защиты.

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10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.