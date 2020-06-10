РИАМО - 10 июн. Сбербанк в рамках государственной программы по поддержке системообразующих предприятий выдал кредит на пополнение оборотных средств ООО «Домашний интерьер», управляющей сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Компания Hoff – это лидирующий российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома, особенностью которого является единое торговое пространство, где есть все для создания современного домашнего интерьера. Hoff развивает омниканальную бизнес-модель, которая позволяет потребителю совершать покупки в розничных магазинах, на сайте, в мобильном приложении и по телефону. Сегодня Hoff – это 48 магазинов по России, плюс интернет-магазин, охватывающий всю территорию страны.

«Введенные меры по борьбе с коронавирусом, в первую очередь, ударили по отрасли непродовольственного ритейла и привели к драматическому сокращению выручки. Мы давно сотрудничаем со Сбербанком и ценим его как надежного партнера. Средства помогут нам восстановить обороты, сохранить рабочие места и оперативно вернуться к нормальной деятельности», - сказал исполнительный директор Hoff Валентин Дмитриев.

По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив в конце апреля соответствующее соглашение с Минэкономразвития России.

«Наша главная задача сегодня – оказать максимальную поддержку бизнесу и экономике региона. Мы надеемся, что данная программа позволит крупным предприятиям сохранить производство и рабочие места», - сказал управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли и не может превышать 3 миллиардов рублей.