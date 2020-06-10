РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В рамках акции «Безопасные окна» полицейские Люберец во время профилактических бесед напомнили жителям об опасности выпадения детей из окон в летний период, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» в рамках акции «Безопасные окна» провели профилактические беседы с родителями и законными представителями малолетних детей во дворах города с целью обратить внимание на трагические последствия в результате выпадения несовершеннолетних из окон, а также на необходимость соблюдения правил безопасности», - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали родителям о том, что безопасность ребенка зависит от осторожности и ответственности взрослых. Они напомнили, что не следует оставлять окна открытыми, если ребенок дома, рекомендовали использовать специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности.

В завершение мероприятия полицейские раздали информационные листовки, призвали быть бдительными, не оставлять детей без присмотра.