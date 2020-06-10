РИАМО - 10 июн. Зона непогоды приблизится к столице и Подмосковью 12 июня, в День России, ожидаются дожди и грозы, порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Локальные грозовые дожди возможны на западе и севере Подмосковья. Холодный фронт достигнет Москвы в пятницу, 12 июня, дождей и гроз в этот день не избежать», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, 12 июня в столице ночью местами ожидаются небольшой дождь и гроза. В Москве температура воздуха составит 17 - 19 градусов, а в области - от плюс 15 до 20 градусов тепла.

Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Также местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.