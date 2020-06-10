РИАМО - 10 июн. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывистого ветра и высокой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение из-за грозы действует с 14 до 22 часов среды, в Подмосковье – до 21 часа 11 июня. Предупреждение из-за жаркой погоды с температурой в 23-28 градусов в столице объявлено с 17:00 до 18:00 среды, в Московской области – до 18 часов среды.

«Желтый» уровень из-за порывов ветра в 12-17 метров в секунду действует в мегаполисе до 21 часа среды, в Подмосковье – до 21 часа 11 июня. Кроме того, в Московской области объявлено предупреждение из-за града до 21 часа среды.

В столице также продолжает действовать «оранжевый» уровень опасности из-за жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов. Предупреждение объявлено до 17 часов среды. «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей. «Оранжевый» уровень действует в Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Московском регионе 11 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, ожидается град. Порывы ветра при грозе усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — плюс 30-32 градуса.