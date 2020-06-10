РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел онлайн-встречу с инициативной группой дольщиков микрорайона «Город счастья», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На вопросы Двойных и дольщиков микрорайона ответил заместитель генерального директора строительной компании «Лидер Групп Домодедово».

«По словам главы округа, сдвинувшиеся сроки строительства не должны сказаться на обязательствах застройщика. Все этапы и сроки реализации объектов находятся на контроле», - говорится в сообщении.