РИАМО - 10 июн. Земли в подмосковном Серпухове, введенные в сельхозоборот в этом году, засадили зерновыми и кормовыми культурами, в конце лета начнется выращивание тепличных овощей, первый урожай которых планируют собрать в ноябре, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Разин проверил, как идут работы на новых сельскохозяйственных землях в Серпухове, где сейчас задействовано 90 человек.

«Более 12 лет поле вблизи деревни Барыбино городского округа Серпухов зарастало кустами, деревьями и сорняком. В мае этого года поле засеяли первый раз. Ввели в сельхозоборот более 300 гектаров земли. Посеяли 50 гектаров яровых зерновых, на остальной земле растут кормовые культуры. Первый покос планируется в августе», - сказал Разин.

Он отметил, что товарное производство овощей защищенного грунта начнется здесь через несколько месяцев, потребители смогут оценить продукцию уже осенью.

Разин добавил, что за последние пять лет Подмосковье сделало большой рывок в развитии овощеводства в защищенном грунте. Регион полностью обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией и входит в число лидеров по объему ее производства в стране. В настоящее время три основные точки роста по этому направлению - Кашира, Луховицы и Электросталь. В текущем году к ним присоединятся Воскресенск и Серпухов.