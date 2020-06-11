РИАМО – 11 июн. Научно-производственный центр медицинской техники «Армед» - это один из крупнейших производителей бактерицидных рециркуляторов в России, он ежедневно выпускает более 700 единиц техники и готов выполнить любой заказ за 1-2 месяца, говорится в сообщении пресс-службы производителя.

«Требования к обеззараживанию воздуха в общественных помещениях и медучреждениях ужесточились. Использование бактерицидных рециркуляторов не только рекомендовано Роспотребнадзором, но и обязательно в торговых залах (согласно стандарту организации работы в объектах розничной торговли от 22 мая 2020 года №38-р). Соответственно, теперь приборы в больших количествах закупают для больниц, различных компаний и госучреждений», — говорится в сообщении.

Рециркуляторы «Армед» имеют соответствующие регистрационные удостоверения от Росздравнадзора, действующие в России и Казахстане. Эти документы разрешают установку приборов в медицинских и других государственных учреждениях. Модели отличаются прочностью, лаконичным дизайном и высокой производительностью, а самое главное, они собираются на российском производстве.

Научно-производственный центр медтехники «Армед»

НПЦ МТ «Армед» расположен в Московской области и существует с 2013 года. В 2019 году было запущено производство рециркуляторов. А в феврале 2020 года в связи с возникшей эпидемией были оперативно развернуты четыре новые сборочные линии, что позволило увеличить выпуск рециркуляторов в несколько раз. У НПЦ МТ «Армед» есть лицензия на производство и техническое обслуживание. Внедренные в процесс стандарты качества соответствуют сертификатам ISO 13485 и ISO 9001, необходимым для медицинских изделий.

Производство работает как отлично налаженный механизм. Штат состоит более чем из 100 сотрудников - инженеров, сборщиков, грузчиков, работников склада и прочих. Они ежедневно выпускают по 700 рециркуляторов и отправляют партии по установленным заказам. С начала года уже отгружено более 30 тысяч единиц. Показатели приближаются к мощности крупных китайских заводов, и это не предел. Запас комплектующих рассчитан на 50 тысяч приборов, и каждую неделю приходят новые партии. Такая подготовка дает возможность выполнять заказы на десятки тысяч единиц в течение 2-3 месяцев.

На территории в 2 гектара начато строительство нового цеха. Там будет создано шесть линий сборки рециркуляторов. Объем производства планируется увеличить до 2 тысяч единиц в день. Появится расширенный научный сектор для разработки новой техники.

Рециркуляторы прямо с производства можно приобрести только у эксклюзивного дилера НПЦ - на сайте armed.ru.