РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Жители микрорайона Лаговский Подольска смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства с 11 июня по 1 июля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Лаговский проходит бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. Так, 11 июня привить питомцев горожане смогут в деревне Гривно, подворный обход будет проходить с 13:00 до 14:00; в деревне Мотовилово с 14:00 до 15:00; поселке МИС около молочной палатки с 15:00 до 16:00. 15 июня вакцинация будет проходить в деревне Пузиково у шлагбаума с 12:30 до 13:15, в деревне Хряслово при въезде в деревню с 13:30 до 14:15 и в деревне Харитоново у дома №13 с 14:30 до 15:00», - говорится в сообщении.

Помимо этого, 16 июня вакцинация будет проводиться в деревне Северово у доски информации с 12:00 до 13:00, в деревне Бородино у магазина с 13:30 до 14:30. 17 июня привить животных можно будет в поселке Сосновый Бор около дома №9 с 13:00 до 14:00, ЖКХ «Весенняя» у детской площадки дома №1 - с 14:00 до 15:00.

Также 29 июня вакцинация пройдет в деревне Большое Толбино у колодца с 14:00 до 15:00, в деревне Малое Толбино у колодца с 15:00 до 15:40, в поселке Молодежный у ЖКХ с 17:00 до 19:00. 30 июня - в деревне Матвеевское с 13:30 до 14:30 в магазине на Оборонной и в деревне Борьево у дома №2 с 13:00 до 15:00. 1 июля - с 13:00 до 15:00 в лаборатории на рынке поселка Львовский.