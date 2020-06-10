РИАМО - 10 июн. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась прекратить проект строительства венткамеры Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Объект собирались строить на улице Садовая Слобода.



«В дальнейшем участок будет использован под благоустройство и озеленение», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По словам Пятовой, на земельном участке площадью 0,23 гектара планировали построить вентиляционную камеру Восточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Каширская» до станции «Нижегородская улица».



Но после корректировки проектных решений строительство не началось. В настоящее время участок свободен от застройки.