РИАМО - 10 июн. В новой Москве завершили строительство восьмого корпуса ЖК «Рассказово», специалисты выдали дому документ о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.



Объекту присвоили почтовый адрес: город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка, бульвар Андрея Тарковского, дом 9, корпус 1.





Общая площадь строения - 13 121 квадратный метр.



Корпус дома находится рядом с набережной лесного озера на территории жилого комплекса «Рассказово». Первый этап благоустройства примыкающей к жилой застройке береговой линии завершен. В рамках первой очереди организованы террасы с детскими и спортивными площадками и зонами отдыха.