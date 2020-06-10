РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 июн. Возведение нового детского сада на улице Дружбы в Домодедове завершили на 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Работы по завершению строительства детского сада ведутся полным ходом. Завершаем благоустройство прилегающей территории, внутреннюю отделку помещений, ведется монтаж мебели и оборудования», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он также отметил, что ввести объект в эксплуатацию планируется в июле.

Новый детсад возводится в рамках национального проекта «Демография».

В трехэтажном здании детского сада, кроме игровых и спальных комнат, предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, классы для занятий творчеством, методический и медицинский кабинеты. На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, а также установят теневые навесы. В рамках проекта проводится комплексное благоустройство и озеленение территории.

Объект оборудован с учетом отраслевого стандарта по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.