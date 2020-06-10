РИАМО - 10 июн. Информация о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент аварии, не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее в СМИ писали, что в автомобиле Ефремова также якобы находился актер Иван Стебунов.

«Виновный в ДТП на Смоленской площади <...> водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — говорится в сообщении.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в столице. Grand Cherokee, за рулем которого был артист, выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был сильно пьян.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест. Свою вину в произошедшем он признал.

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