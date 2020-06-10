РИАМО - 10 июн. Ночи в столице стали душными из-за высоких температуры и влажности, в ближайшие ночи в городе еще будет жарко – температура на окраинах не опустится ниже 18 градусов, а в центре будет плюс 22-23 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сейчас в Московском регионе сохраняется вероятность локальных дождей, но они не смогут сбить высокую температуру.

«В Москве сохраняется жаркая погода. В прошедшие сутки положительная аномалия температуры в столице и ее окрестностях достигала 6-7 градусов. Такое значительное отклонение температуры от нормы состоялось в том числе и благодаря теплой ночи», – говорится в сообщении.

Ночи в Москве стали душными. Ночью в среду в центре города температура составила 20-22 градуса, влажность – 60-70%. Сказывается влияние сильных ливней, которые прошли в первую неделю июня.

В ближайшие ночи температура на окраинах столицы не будет ниже плюс 18 градусов, а в центре Москвы ожидается температура в плюс 22-23 градуса.