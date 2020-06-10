РИАМО - 10 июн. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жители двух регионов подали уже свыше 394,4 тысячи заявок на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию страны, сообщает ТАСС.

«По состоянию на утро 10 июня, для участия <…> заявились 394 412 человек. Из них 384 270 — жители Москвы, 10 142 — жители Нижегородской области», — сказала Памфилова.

По ее словам, в ЦИК внимательно следят за ходом процесса и намерены оперативно реагировать на любые действия, которые могут дискредитировать новую процедуру.

С 5 июня для жителей Москвы и Нижегородской области стартовал прием заявлений для участия в дистанционном голосовании. Прием заявлений завершится 21 июня.

Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг, москвичи смогут подать заявления через портал mos.ru.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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