РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В Климовской городской больнице №2 Подольска возобновили плановые лапароскопические операции по герниопластике пупочных, паховых грыж и грыж белой линии живота, холецистэктомию, кистэктомию и тубэктомию, сообщается в группе «ГБУЗ МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

В медучреждении в ноябре 2019 года внедрили новую методику хирургического лечения больших послеоперационных грыж методом эндоскопической сепарационной аллопластики передней брюшной стенки. В настоящее время пациентов снова принимают на операции.

«В чистом хирургическом отделении ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2» успешно внедрили в практику лапароскопические методы хирургического лечения и диагностики на установках STORZ. Лапароскопические операции проводятся в плановом и экстренном режиме. Лапароскопические герниопластики методом e-TEP и TAR в медицинском округе №5 проводят только специалисты высшего класса в Подольске», - говорится в сообщении.

В хирургическом отделении делают лапароскопически герниопластику пупочных, паховых грыж и грыж белой линии живота, холецистэктомию, кистэктомию, тубэктомию.

Консультацию можно получить на приеме у заведующего хирургическим отделением Сергея Молчанова по понедельникам и средам в 12:00. Больница находится по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 21. Хирургическое отделение находится на первом этаже основного здания стационара, прием идет в кабинете №8. При себе необходимо иметь маску, перчатки, бахилы.