РИАМО - 10 июн. Боткинская больница увеличивает объем плановой медицинской помощи, в последнюю неделю мая хирурги клиники выполнили 211 операций, а в начале июня — уже 389, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Городские медучреждения увеличивают объем плановой медицинской помощи благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве.



Сейчас больницы Москвы начинают увеличивать количество плановых операций по другим направлениям. Врачи оказывают все больше помощи пациентам по урологии, онкоурологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии-ортопедии, абдоминальной хирургии, онкоабдоминальной хирургии, гинекологии и онкогинекологии, нейрохирургии.

Также врачи возобновили эндоскопические исследования.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.