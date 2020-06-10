РИАМО - 10 июн. К Московскому региону подошел грозовой фронт, гроза уже прогремела в Подмосковье, на севере столицы гроза ожидается во второй половине дня в среду, сообщается на сайте «Метеовести».

«Около полудня небо над северными районами начали закрывать мощные облака. Громовые раскаты уже слышатся в Дмитровском округе Подмосковья, здесь местами пошел дождь в сопровождении порывистого ветра», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня в среду ливни с грозами ожидаются на севере Москвы. Пока что в городе усиливается жара, может быть побит рекорд температуры в плюс 30 градусов, установленный в 1998 году. В 12 часов на ВДНХ зафиксировали температуру в плюс 27,9 градуса.