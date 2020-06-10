РИАМО - 10 июн. Писатель Анатолий Трушкин скончался в Москве на 79-м году жизни, у него подтвердили коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

Врачи боролись за жизнь литератора почти месяц — у него была тяжелая форма пневмонии c Covid-19. Все это время он был подключен к аппарату ИВЛ.

«Это последствия коронавируса. Три недели был в реанимации, думали, что он выберется, ему стало лучше, но несколько дней назад (состояние – ред.) снова ухудшилось. За два дня <...> он скончался», — сказал музыкант Лука Сафронов.

Жена Трушкина Наталья переболела коронавирусной инфекцией дома.

Трушкин — советский и российский литератор, редактор и сценарист. Был постоянным участником юмористических программ на телевидении.

Трушкин писал номера для Михаила Евдокимова, Романа Карцева, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и Клары Новиковой.

Писатель был членом Союза юмористов России, дважды (в 1992 и 2010 годах) удостаивался премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».

Трушкин также создавал юмористические рассказы для детей, три из которых вошли в киножурнал «Ералаш». Он является автором сценариев свыше 20 телеспектаклей. С 2003 по 2005 год был автором и ведущим программы «Народные средства» на ТВЦ.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.