РИАМО - 10 июн. Документальный фотопроект «Герои нашего времени», который покажет столицу во время пика пандемии коронавируса, представят на медиаплатформе #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посмотреть на столицу во время пандемии можно будет глазами пяти знаменитых фотографов — Арсена Ревазова, Марго Овчаренко, Нанны Хайтманн, Алексея Киселева и Георгия Пинхасова. Организатором выступил комитет по туризму города Москвы.

«Весной 2020 года нашему городу довелось пережить непростое время. Из-за опасностей пандемии жители Москвы были вынуждены изменить привычный образ жизни и перестать ходить на работу, гулять по улицам или встречаться с друзьями. <…> Проект «Герои нашего времени» родился из желания сохранить в памяти это сложное время и истории людей, которые стали его героями», — сказала куратор проекта Нина Гомиашвили.

Каждый фотограф имеет свой стиль и жанр, поэтому удалось отразить ситуацию в городе с разных сторон и с разной интонацией.

Так, Ревазов, выбирая объекты съемок, посетил ВДНХ, Парк Горького и Нескучный сад, посмотрел на Новый Арбат, Кутузовский проспект, Тверскую улицу и Садовое кольцо, побывал у стадиона «Динамо». В снимках сочетались монументальные строения и природа.

Снимки для серии Овчаренко были сделаны в нескольких больницах, где врачи круглосуточно борются за жизнь пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирус.

В фотографиях Киселева столица замедлила привычный ход, взяла передышку, но не остановилась. Несмотря на то, что людей на улицах намного меньше обычного, чувствуется энергия города.

Хайтманн проводила съемки в храме Святителя Николая на Трех Горах, в центре телемедицины на улице Лихачева, инфекционной клинической больнице №2 в отделении для беременных с коронавирусом.

Один из агрегаторов такси, работающих в городе, выделил автомобили для фотографов, благодаря чему стало возможным безопасное перемещение по столице.

Проект «Герои нашего времени» можно будет посмотреть на сайте москвастобой.рф уже в среду.