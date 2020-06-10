РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. На территории поселка санатория «Родина» в микрорайоне Дубровицы Подольска ликвидировали несанкционированную свалку объемом более 15 кубометров, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Очередную несанкционированную свалку ликвидировали сотрудники МБУ ПКБ. Навал строительного мусора выявили сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» в ходе мониторинга содержания территорий. Место - поселок санатория «Родина». Примерный объем - более 15 кубометров», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что несанкционированные свалки в лесах и на полях микрорайона появляются регулярно. Работы по очистке территории продолжат.