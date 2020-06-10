РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» Подольска продолжают покраску урн и лавочек у многоквартирных домов, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Солнечная погода, установившаяся в регионе, благоприятствует проведению сотрудниками МУП «ДЕЗ» работ по покраске и ремонту ограждений, лавочек, урн и детских игровых комплексов», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УК очищали ливневые колодцы от мусора, а также сооружали дополнительные канавы для слива воды.