РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Юная вокалистка Екатерина Курганова из Люберец стала лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса «Золотые фестивали», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ученица люберецкой детской музыкальной школы №2 Екатерина Курганова стала лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса «Золотые фестивали». Люберчанка выступала в номинации «Эстрадный вокал», стартовый уровень подготовки», - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляем Екатерину и ее преподавателя Татьяну Матвееву с прекрасным результатом», - заключается в сообщении.