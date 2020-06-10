РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В подмосковном Подольске в ходе донорского марафона ко Всемирному дню донора крови единороссы со своими сторонниками сдали кровь, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе стартовал недельный донорский марафон перед Всемирным днем донора крови, который отметят 14 июня. В рамках марафона кровь уже сдали 8 июня, марафон продлится по 15 июня.

«От ВПП «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» сдали кровь члены фракции «Единая Россия» в горсовете депутатов, сторонники МОП «Единая Россия» Подольска и многие другие», - говорится в сообщении.

Донорство крови - полезная инициатива, которая помогает спасать жизни. Несмотря на то, что в настоящее время лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем.

«Сдача крови и ее компонентов членами местного отделения «Единой России» - традиционная ежегодная акция партийцев местной организации округа. Процедура проводится с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований Минздрава и Роспотребнадзора. Перед сдачей крови донорам измеряют температуру тела, обеспечивают социальную дистанцию, проводят дезинфекцию», - сказал заместитель главы Подольска, муниципальный куратор партийного проекта «Здоровое будущее», секретарь ППО «Медицинский» Александр Скобенников.