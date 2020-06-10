РИАМО - 10 июн. Шесть медицинских бригад из столицы направляются в Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков для помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавируса, главврач центра в Коммунарке Денис Проценко возглавит бригаду, которая поедет в Дагестан, сообщает московский оперативный штаб.

В каждой бригаде — от пяти до девяти специалистов. В бригады вошли пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты и врачи других специальностей. Всего в регионы отправятся около 40 медиков из ведущих стационаров Москвы.

«Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с Covid-19 по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу», — говорится в сообщении.

Сейчас в большинстве регионов число пациентов с коронавирусом, которых приходится госпитализировать, постепенно снижается. В то же время нужно продолжать методическое сопровождение здравоохранения субъектов РФ.

Медицинскую бригаду, которая отправляется в Дагестан, возглавляет главврач медкомплекса в Коммунарке Денис Проценко, бригаду в Забайкальский край — главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, бригаду в Ингушетию возглавляет врач-хирург больницы №13 Игорь Раннев, бригаду в Северную Осетию – Аланию — врач-хирург больницы №17 Сергей Ларичев, бригаду в Псковскую область — врач-хирург Боткинской больницы Сергей Лебедев, бригаду во Владимирскую область – врач-хирург больницы №1 имени Н.А. Пирогова Игорь Лебедев.

До этого в региональные больницы организовали доставку костюмов, медикаментов, экспресс-тестов и медицинского оборудования.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.