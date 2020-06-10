РИАМО - 10 июн. В Москве впервые с 12 апреля число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи, говорится в сообщении столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В городе за сутки подтверждено 1195 новых случаев инфекции — это самый низкий показатель с начала апреля.

«При этом 40,6% от общего числа новых заболевших — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 32,8% – от 46 до 65 лет. Дети составляют 8,6%», — говорится в сообщении.

Еще 11,4% новых случаев выявили у граждан в возрасте от 66 до 79 лет. Только 6,6% – у лиц старше 80 лет.

В столице любой желающий может пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Запись на исследование открыта на две недели вперед.

За весь период пандемии в городе зафиксировано 199 785 случаев инфицирования коронавирусом.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

Хотим узнать ваше мнение Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции​? 31% Встречусь с родными и друзьями 31% Пойду в спортзал 31% Вдоволь нагуляюсь 31% Поеду на природу 31% Отправлюсь на шоппинг 31% Пойду искать работу 31% Ничего не буду делать Результаты

- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.