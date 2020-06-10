РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска получили единый платежный документ от МосОблЕИРЦ на оплату коммунальных услуг, кассы МУП «СЕЗ» будут принимать только платежи по долгам, которые образовались до 30 апреля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «Вконтакте».

«Жители микрорайона Климовск получили единый платежный документ от МосОблЕИРЦ на оплату коммунальных услуг. В нем отразились в том числе начисления за жилищно-коммунальные услуги. Также жителям теперь стал доступен единый личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ. В личном кабинете можно произвести оплату ЖКУ без комиссии, передать показания приборов учета, проверить начисления, посмотреть историю платежей, получить консультацию специалиста», - говорится в сообщении.

Кассы МУП «СЕЗ» работают только по взиманию долгов, образовавшихся до 30 апреля 2020 года. 11 июня кассы МУП «СЕЗ» работают на час меньше. 12, 13, 14 июня - выходные дни. Начиная с 15 июня, режим работы будет прежним.

Оплатить платежный документ можно через мобильное приложение и личный кабинет клиента на сайте МосОблЕИРЦ http://мособлеирц.ру, а также в кассах и терминалах партнеров: ПАО Сбербанк, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Банк Возрождение», АО «Почта России». При оплате платежного документа в коммерческих банках обязательно нужно указывать номер лицевого счета.

Для корректного формирования платежных документов МосОблЕИРЦ рекомендует своевременно передавать показания приборов учета с 13 по 23 число каждого месяца в личном кабинете на сайте мособлеирц.ру или в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт», а также по телефонам контактного центра и клиентских офисов.

Если данные передаются позднее установленных сроков, сумма к оплате рассчитывается по среднемесячным показаниям или по нормативам. В случае, если отсутствуют показания приборов учета или показания не учтены в расчетном периоде, будет сделан перерасчет в следующем расчетном периоде.

При возникновении вопросов можно обратиться в клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: Подольск, улица Комсомольская, 1. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, в субботу с 08:00 до 17:00 без перерыва, воскресенье - выходной.

Также можно обратиться по телефонам контактного центра ООО «МосОблЕИРЦ» 8 (496) 245-15-99, 8 (495) 374-51-61 и через личный кабинет клиента на сайте: http://мособлеирц.ру. Всего в Подольске 14 офисов МосОблЕИРЦ.