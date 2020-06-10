РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. В детсаду «Детство» подмосковных Котельников открыли пять дежурных групп, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Сергей Жигалкин.

«На прошлой неделе по поручению губернатора Андрея Воробьева и исходя из запроса жителей, мы начали увеличивать количество дежурных групп в детских садах. Посетил детсад «Детство», здесь открылось пять групп», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что данные группы сейчас посещают дети из детсадов «Аленка», «Сказка» и «Светлячок». Воспитатели и персонал, согласно требованиям, сдали тест на коронавирус и в дальнейшем будут регулярно проходить тестирование.

«Что касается детей - врач-эпидемиолог тщательно изучает каждую семью перед выходом ребенка в группу. В самом детском саду также регулярно проводится осмотр врача», - подчеркнул Жигалкин.

Также с заведующей детским садом Жигалкин обсудил предстоящий ремонт с заменой окон в двух группах.