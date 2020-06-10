РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Жителей подмосковного Подольска приглашают присоединиться к флешмобам и челленджу, посвященных Дню России, сообщается в группе «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Вектор» Подольска предлагаем горожанам поучаствовать в акциях, флешмобах и мероприятиях, посвященных Дню России. Так, все желающие могут присоединиться к флешмобу «Флаги России», в ходе которого предлагается разместить флаги России в окнах и на балконах домов. Затем следует сфотографировать украшенное окно и выложить в соцсети. Помимо этого, жители могут с балконов и окон исполнить гимн страны», - говорится в сообщении.

Также в День России будет проходить акция #Спасибо, в ходе которой жителей приглашают анонимно поздравить соседей, отправив открытку или символический подарок. Помимо этого, в социальных сетях будет проходить челлендж «Русские рифмы». Участники должны будут записать видео, на котором они прочтут отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и опубликовать с хештегом #РусскиеРифмы.