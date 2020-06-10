РИАМО - 10 июн. Комиссия, которая рассматривает конфликты по результатам сдачи Единого госэкзамена в Подмосковье, в этом году полностью перейдет на удаленный режим работы, сообщила в среду первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

«Конфликтная комиссия будет работать на удаленке в семи местах Московской области», - сказала Михайлова в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Она отметила, что в прошлом году в таком режиме конфликтная комиссия работала лишь частично.

ЕГЭ в этом году стартует 3 июля. Из-за пандемии коронавируса сроки сдачи экзамена пришлось перенести. При этом ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые хотят поступать в вузы в 2020 году.

Ранее Михайлова сообщила, что всех педагогов, участвующих в проведении Единого госэкзамена в Подмосковье, протестируют на коронавирусную инфекцию.