РИАМО - 10 июн. За апрель-май текущего года оборот онлайн-торговли в столице увеличился в три раза, среднесуточный оборот товаров вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всемирно известная тенденция — переход от офлайн-торговли к онлайн-торговле. За счет сложившейся в столице ситуации, этот переход значительно ускорился. Если сравнивать с прошлым годом, то оборот онлайн-торговли вырос в три раза за последние два месяца», — сказал Ефимов на заседании Московской городской думы.

Он добавил, что среднесуточный оборот товаров постепенно начал восстанавливаться. Сейчас наблюдается еженедельный прирост на 5-6%. При этом, среднесуточный оборот товаров вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В целом, если говорить про выручку от предприятий торговли и услуг города, то оборот за март-апрель, это тот период, когда мы вводили ограничения, превысил аналогичный среднесуточный показатель по выручке прошлого года на 7%», — заключил Ефимов.