РИАМО - 10 июн. Согласно данным Московской биржи, курс рубля на торгах в среду снизился по отношению к евро, но повысился к доллару, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара опустился на 5 копеек и составил 68,54 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек, достигнув 77,79 рубля», — говорится в сообщении.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,26%, до 40,66 доллара за баррель.

Эксперты считают, что курс рубля сейчас очень сильно зависит от внешних факторов и в любой момент может развернуться как в сторону роста, так и в сторону падения.