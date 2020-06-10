РИАМО - 10 июн. Психологическую экспертизу проведут в отношении актера Михаила Ефремова, который устроил крупную аварию с погибшим в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Следствие планирует <…> комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить объективную оценку его (Ефремова - ред) психического здоровья», — сказал источник агентства.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже умер в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Экспертиза обнаружила в крови артиста 2,1 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки. Ефремова поместили под домашний арест, он признал свою вину.

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